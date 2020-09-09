"Слугу народу" на виборах до Ради підтримали б 25,7% українців — Рейтинг

Лідером парламентського рейтингу в Україні є партія "Слуга народу", яку підтримали б 25,7% українців серед тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 29 серпня – 3 вересня 2020 року, передає Укрінформ.

"У парламентському рейтингу лідером є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 25,7% серед готових голосувати і тих, хто визначився з вибором. За партію "Опозиційна платформа – За життя" готові проголосувати 16,7%, партію "Європейська солідарність" - 15,6%, партію "Батьківщина" - 9,4%", - йдеться у повідомленні.

При цьому, згідно з даними опитування, 6% опитаних підтримали б Радикальну партію, 4,3% – партію "Голос", 4,0% – партію "Сила і честь", 3,5% – партію Шарія. Рейтинг інших політичних сил – нижче 3%. Тих, хто не визначився, – близько 14%.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 10000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,0%.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з результатами загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва" спільно із соціологічною службою Центру Разумкова, що були оприлюднені 21 серпня, партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність" і "Батьківщина" пройшли б до Верховної Ради, якби вибори народних депутатів відбулися найближчої неділі.

Зокрема, за "Слугу народу" готові були проголосувати 29,5% виборців, які визначилися зі своїм голосом і пішли би на виборчі дільниці, за ОПЗЖ — 21,7%, "Європейську солідарність" — 15,5%, "Батьківщину" — 11,5%.