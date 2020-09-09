"Рейтинг": Зеленському довіряють 44% українців, не довіряють – 51%

Президент Володимир Зеленський очолює рейтинг довіри серед ключових національних політиків: йому довіряють 44% українців, не довіряють – 51%.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 29 серпня – 3 вересня 2020 року, передає Укрінформ.

Згідно з даними опитування, співголові депутатської фракції партії ОПЗЖ Юрію Бойку довіряють 24%, не довіряють – 58%; голові депутатської фракції ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко довіряють 22%, не довіряють – 74%; експрезиденту, члену фракції партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку довіряють 22%, не довіряють – 75% респондентів.

При цьому, як зазначається, рівень довіри до Президента Зеленського (44%) вищий, ніж за аналогічний період каденції мали президенти Порошенко (25%) та Віктор Янукович (26%).

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 10000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,0%.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з результатами соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова, у липні Президенту Зеленському довіряли 44% громадян, не довіряли — 49%.

При цьому, за даними заступника директора соціологічного Центру Разумкова Михайла Міщенка, у квітні цього року рівень довіри до Зеленського становив 57%, у червні - 40%.