Діяльністю влади не задоволені понад 50% українців - "Рейтинг"

Більшість українців не задоволена діяльністю Президента, уряду та Верховної Ради.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", оприлюднені 2 липня.

"Діяльністю Президента Зеленського задоволені 36%, не задоволені – 52%. Роботою Голови Верховної ради України Разумкова задоволені 21%, не задоволені – 51%, не змогли оцінити його роботу 28%. Роботою парламенту і уряду задоволені значно менше. Лише 9% позитивно оцінили діяльність Верховної Ради, 76% – негативно. 9% висловили задоволеність діяльністю очільника уряду Шмигаля (56% – невдоволені, 36% – не змогли оцінити). Лише 8% задоволені роботою Кабміну, 71% – не задоволені, кожен п’ятий не відповів на це запитання", - йдеться у повідомленні групи.

Крім того, більше половини українців оцінюють напрям руху країни як неправильний: "22% опитаних оцінюють напрям руху країни як правильний, 63% - як неправильний, ще 15% не змогли відповісти. За останній місяць спостерігається падіння позитивних оцінок стану справ у країні з 32% до 22%".

Так, згідно з опитуванням, дві третини опитаних відзначили погіршення економічного становища України за останні пів року, майже чверть вважають, що воно не змінилося, 9% - покращилося.

Про погіршення економічного становища власної сім’ї зазначила половина опитаних, майже 40% говорили про відсутність змін, 9% – побачили покращення.

У найближчі пів року близько 40% очікують погіршення економічного становища країни, 31% - відсутності змін, 17% - покращення.

За результатами опитування, Президент Володимир Зеленський переміг би на виборах, якби вони відбулися найближчим часом.

"Якби найближчим часом відбулися вибори Президента, то 34,6% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори, проголосували б за Володимира Зеленського. 11,4% підтримали б Петра Порошенка, 11,2% - Юрія Бойка, 7,2% - Юлію Тимошенко, 6,7% - Ігоря Смешка. Підтримка інших кандидатів нижче 4%. Ще близько 15% - не визначилися", - йдеться в повідомленні.

Опитування проводилося 24-28 червня 2020 року методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Аудиторія опитування - населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.