Зеленського на виборах у травні-червні підтримали б понад 37% українців - КМІС

У разі проведення президентських виборів наприкінці травня - на початку червня за Володимира Зеленського проголосували би 37,6% громадян, за Петра Порошенка — 16,2%, Юрія Бойка готові підтримати 13,2% виборців.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

За інформацією соціологів, якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився (ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися наприкінці травня-на початку червня), то 37,6% виборців проголосували б за Володимира Зеленського, 16,2% – за Петра Порошенка, 13,2% – за Юрія Бойка.

Крім того, 8,7% респондентів готові віддати свої голоси за Юлію Тимошенко, 6,8% – за Ігоря Смешка, 4,4% – за Анатолія Гриценка, 4,4% – за Олега Ляшка, 3% – за Святослава Вакарчука, 2% – за Олександра Вілкула.

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За інших кандидатів загалом проголосувало б 3,6% виборців.

Опитування проводилося з 24 травня по 4 червня методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До неї не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У ході опитування проведено 4000 інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 1,7% для показників, близьких до 50%, 1,5% — для показників, близьких до 25%, 1% — для показників, близьких до 10%, 0,8% — для показників, близьких до 5%, 0,4% — для показників, близьких до 1%.

Фото: Офіс Президента