Як українці оцінюють рік роботи Зеленського на посаді Президента

Більш ніж половина українців вважають, що події в країні розвиваються у неправильному напрямку.

Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного Центром Socis.

"Більш ніж половина (56,1%) населення вважає, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямку. Спостерігається тенденція до покладання більшої відповідальності за соціально-економічну ситуацію в країні на Президента, аніж на уряд", - йдеться у повідомленні.

За даними дослідження у травні на Президента ключову відповідальність покладає 28,6% населення, а на уряд – 21,9%. У березні відповідні показники складали 31,4% (Президент) та 35,5% (уряд).

Володимир Зеленський залишається політиком з найбільш позитивним ставленням населення (41,4 % респондентів ставляться до нього дуже позитивно або позитивно) та з найвищим електоральним рейтингом (30,4% у першому турі). У порівнянні з груднем минулого року його електоральний показник знизився майже на 17% (у грудні 2019 р. становив 47,2%).

Ключовими конкурентами для нього є Петро Порошенко (11,2%) та Юрій Бойко (10,7%). При цьому електоральні рейтинги даних політиків з грудня минулого року поступово зростають (у грудні рейтинг Петра Порошенка - 9,2%, а Юрія Бойка - 8,7%).

На третьому місці – Юлія Тимошенко та Ігор Смешко, електоральні показники яких у травні складали 5,5% та 4,4%.

Аналогічна ситуація спостерігається і серед політичних партій. Так, у партії «Слуга народу» найвищий електоральний рейтинг (25%), на другому місці: «Опозиційна платформа за життя» (12,0%) та «Європейська солідарність» (11,4%). У порівнянні з осінню минулого року рейтинг партії «Слуга народу» знизився майже на 20% (у жовтні 2019 року електоральний показник даної партії складав 44,0%). Перший рік роботи Володимира Зеленського на посаді Президента оцінюється населенням досить критично. Так, у порівнянні з опитуванням, проведеним у вересні минулого року, суттєво зросли негативні відчуття: розчарування (з 7% до 28,8%), відчай (з 2,8% до 6,2%), апатія (з 1,9% до 3,7%).

Відповідно зменшилися позитивні відчуття. Наприклад, рівень надії зменшився на 17% (з 45,5% у вересні минулого року до 28,5% у травні цього року). Вдвічі (з 14,2% до 29,2%) збільшилася частка респондентів, які вважають, що виборці зробили неправильний вибір, проголосувавши за Володимира Зеленського.

Більша частина опитаних дотримується думки, що у Володимира Зеленського було більше провалів, ніж перемог на посаді Президента. З вересня кількість таких респондентів збільшилася майже втричі (з 13,9% до 37,9%).

За п’ятибальною шкалою виконання Володимиром Зеленським своїх передвиборчих обіцянок переважно оцінюється на «1» («зовсім не виконано»).

За виконання ключових функцій Президента респонденти також поставили такі оцінки: за виконання обов’язків Головнокомандувача середнє значення становить 2,5, а за представництво України на міжнародній арені — середнє значення дорівнює 2,8.

Попри критичну оцінку першого року перебування на посаді половина населення (51,3%) вірить в те, що президентство Володимира Зеленського буде для країни успішним. Щоправда, кількість таких оптимістів з вересня минулого року зменшилася майже на чверть (у вересні становила 74,7%).

Опитування було проведено 22-29 травня 2020 р. Всього опитано 2000 осіб методом телефонного інтерв'ю. Вибірка репрезентує доросле населення України (окрім Криму та непідконтрольних територій (НПКТ) на Сході України) за такими показниками як стать, вік, регіон проживання та тип населеного пункту.