КМІС: Зеленський отримав би 41%, якби вибори були у квітні

Якби вибори Президента України відбулися наприкінці квітня, то чинний глава держави Володимир Зеленський мав би шанс отримати найбільшу підтримку населення.

Про це сказав заступник директора КМІС Антон Грушецький, презентуючи на пресконференції результати всеукраїнського репрезентативного дослідження громадської думки «Суспільно-політичні орієнтації населення України», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якби наприкінці квітня відбувалися президентські вибори, у яких брали б участь 8 кандидатів, то відносно найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський. Серед тих, хто збирається голосувати та визначився із кандидатом, 41 % підтримали б чинного главу держави. На другому місці - Петро Порошенко (16% серед тих, хто визначився), Ігор Смешко (9 ,2%), Юрій Бойко (8,9%), Юлія Тимошенко (8, 7%), Віктор Медведчук (6%), Олег Ляшко (4%), та Святослав Вакарчук (1,5%). Ще 5% назвали іншого кандидата», - сказав Грушецький.

За його словами, завдяки відповідям учасників опитування також вдалося створити рейтинг проходження партій в парламент у випадку, якби вибори до Верховної Ради також відбулися наприкінці квітня. Тоді б 29,9% респондентів, з тих, які визначилися, віддали б свої голоси за партію «Слуга народу», 15,8% - за ОПЗЖ, 13, 5% - за партію «Європейська солідарність», 11,6% - за "Батьківщину", 6,9% - за «Силу і честь», 4,9% - за «Радикальну партію Ляшка, 4,7 % - за «Свободу». 3,6% учасників опитування могли б віддати свої голоси за «Партію Шарія», 2,8% - за «Голос», 2,7% - за «Українську стратегію Гройсмана», 2,2% - за «Опозиційний Блок» і 1,5 % - готові проголосувати за інші політичні сили.

Київський міжнародний інститут соціології протягом 26 - 30 квітня 2020 року провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Метою дослідження було вивчити внутрішньо- і зовнішньополітичні орієнтації громадян України та з'ясувати актуальні президентські і партійні рейтинги.

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У перебігу опитування проведено 1500 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,6% для показників близьких до 50%, 2,2% — для показників близьких до 25%, 1,7% — для показників близьких до 10%, 1,1% — для показників близьких до 5%.

фото: Офіс Президента