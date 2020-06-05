КМІС: Зеленський отримав би 41%, якби вибори були у квітні
Про це сказав заступник директора КМІС Антон Грушецький, презентуючи на пресконференції результати всеукраїнського репрезентативного дослідження громадської думки «Суспільно-політичні орієнтації населення України», повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Якби наприкінці квітня відбувалися президентські вибори, у яких брали б участь 8 кандидатів, то відносно найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський. Серед тих, хто збирається голосувати та визначився із кандидатом, 41 % підтримали б чинного главу держави. На другому місці - Петро Порошенко (16% серед тих, хто визначився), Ігор Смешко (9 ,2%), Юрій Бойко (8,9%), Юлія Тимошенко (8, 7%), Віктор Медведчук (6%), Олег Ляшко (4%), та Святослав Вакарчук (1,5%). Ще 5% назвали іншого кандидата», - сказав Грушецький.
За його словами, завдяки відповідям учасників опитування також вдалося створити рейтинг проходження партій в парламент у випадку, якби вибори до Верховної Ради також відбулися наприкінці квітня. Тоді б 29,9% респондентів, з тих, які визначилися, віддали б свої голоси за партію «Слуга народу», 15,8% - за ОПЗЖ, 13, 5% - за партію «Європейська солідарність», 11,6% - за "Батьківщину", 6,9% - за «Силу і честь», 4,9% - за «Радикальну партію Ляшка, 4,7 % - за «Свободу». 3,6% учасників опитування могли б віддати свої голоси за «Партію Шарія», 2,8% - за «Голос», 2,7% - за «Українську стратегію Гройсмана», 2,2% - за «Опозиційний Блок» і 1,5 % - готові проголосувати за інші політичні сили.
Київський міжнародний інститут соціології протягом 26 - 30 квітня 2020 року провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Метою дослідження було вивчити внутрішньо- і зовнішньополітичні орієнтації громадян України та з'ясувати актуальні президентські і партійні рейтинги.
Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У перебігу опитування проведено 1500 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,6% для показників близьких до 50%, 2,2% — для показників близьких до 25%, 1,7% — для показників близьких до 10%, 1,1% — для показників близьких до 5%.
фото: Офіс Президента