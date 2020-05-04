Прохідний бар’єр у Раду зараз подолали б чотири партії – КМІС

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися наприкінці квітня, то 5-відсотковий бар’єр подолали б чотири партії: "Слуга народу" (її б підтримали 32,6% українців серед тих, хто визначився з партією), "Опозиційна платформа – За життя" – 15,8%, "Європейська солідарність" – 15,2%, "ВО «Батьківщина" – 12%.

Про це свідчать дані опитування "Рейтинги підтримки політичних лідерів і партій: квітень 2020 року", проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Згідно з оприлюдненими даними, якби вибори до Верховної Ради України відбувалися наприкінці квітня, то за ті чи інші партії проголовував би такий відсоток населення (серед усіх респондентів): 18,5% – за партію "Слуга народу", 9% – за партію "Опозиційна платформа – За життя", 8,7% – за партію "Європейська солідарність", 6,8% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", 2,1% – за "Партію Шарія", 2% – за партію "Голос", 1,9% – за партію "Сила і Честь", 1,5% – за Радикальну партію Олега Ляшка, 1,4% – за партію "Громадянська позиція", 1,2% – за партію "Свобода", 1% – за партію "Опозиційний блок", за інші партії – загалом 2,8%, 4,8% – викреслили б усі партії, зіпсували б бюлетень, 24,5% – не визначилися, за кого голосувати, 3% – відмовилися відповідати на запитання,10,9% – сказали, що не будуть голосувати на виборах.

Як зазначається у повідомленні, якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися наприкінці квітня), то отримаємо наступні результати: 32,6% проголосували б за партію "Слуга народу", 15,8% – за партію "Опозиційна платформа – За життя", 15,2% – за партію "Європейська солідарність", 12% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", 3,6% – за "Партію Шарія", 3,5% – за партію "Голос", 3,4% – за партію "Сила і Честь", 2,7% – за Радикальну партію Олега Ляшка, 2,5% – за партію "Громадянська позиція", 2% – за партію "Свобода", 1,7% – за партію "Опозиційний блок", за інші партії – загалом 5%.

КМІС провів опитування з 17 по 25 квітня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 4024 інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 1,7% для показників, близьких до 50%; 1,5% — для показників, близьких до 25%; 1% — для показників, близьких до 10%; 0,8% — для показників, близьких до 5%; 0,4% — для показників, близьких до 1%.