Зараз за Зеленського проголосували б 42,6% українців - КМІС

Якби вибори Президента України відбувалися наприкінці квітня, то за чинного главу держави Володимира Зеленського проголосували б 42,6% українців серед тих, хто визначився з кандидатом, за експрезидента Петра Порошенка — 14,9%.

Про це свідчать дані опитування "Рейтинги підтримки політичних лідерів і партій: квітень 2020 року", проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Згідно з оприлюдненими даними, якби вибори Президента України відбувалися наприкінці квітня, то за тих чи інших кандидатів проголовував би такий відсоток населення (серед усіх респондентів): 27,7% – за Володимира Зеленського, 9,7% – за Петра Порошенка, 8% – за Юрія Бойка, 6,3% – за лідера ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко, 4,1% – за голову партії "Сила і честь" Ігоря Смешка, 2,8% – за лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка, 2,3% – за лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка, 1,2% – за лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука, 0,5% – за члена партії "Опозиційний блок" Олександра Вілкула, за інших кандидатів – загалом 2,4%, 3,6% – викреслили б усі партії, зіпсували б бюлетень, 20,1% – не визначилися, за кого голосувати, 2,7% – відмовилися відповідати на запитання, 8,5% – сказали, що не будуть голосувати на виборах.

Як зазначається у повідомленні, якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися наприкінці квітня), то отримаємо наступні результати: 42,6% проголосували б за Зеленського,14,9% – за Порошенка, 12,2% – за Бойка, 9,7% – за Тимошенко, 6,4% – за Смешка, 4,3% – за Гриценка, 3,5% – за Ляшка, 1,8% – за Вакарчука, 0,8% – за Вілкула, за інших кандидатів – загалом 3,7%.

КМІС провів опитування з 17 по 25 квітня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 4024 інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 1,7% для показників, близьких до 50%; 1,5% — для показників, близьких до 25%; 1% — для показників, близьких до 10%; 0,8% — для показників, близьких до 5%; 0,4% — для показників, близьких до 1%.

Нагадаємо, 21 квітня 2019 року відбулося повторне голосування на чергових виборах Президента України. До другого туру пройшли Володимир Зеленський та Петро Порошенко. За даними ЦВК, Зеленський переміг з 73,22% голосів, Порошенка підтримали 24,45% виборців.