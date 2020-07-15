Армії довіряють 65% українців, Зеленському - 44%

Президенту Володимиру Зеленському довіряють 44% громадян, не довіряють - 49%.

Такі результати соціологічного опитування оприлюднив заступник директора соціологічного Центру Разумкова Михайло Міщенко під час пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Зеленський продовжує лишатися політиком з найвищим рівнем довіри — йому довіряють 44% опитаних, однак частка тих, хто йому не довіряє, становить 49%”, - сказав він.

Експерт нагадав, що у квітні цього року рівень довіри до Зеленського станови 57%, у червні - 40%.

Водночас Міщенко зазначив, що найвищий рівень довіри серед суспільних інституцій в Україні мають ЗСУ - 65%, церква - 63% та волонтерські організації — 63%, а також ДСНС, добровольчі батальйони, прикордонна служба, Національна гвардія, громадські організації.

“Усім іншим інституціям недовіра висловлюється частіше, ніж довіра”, - підкреслив соціолог.

За даними оприлюдненого соцопитування, спікеру Дмитру Разумкову довіряють 39% опитаних, не довіряють – 45%; Прем’єр-міністру Денису Шмигалю довіряють 14%, а не довіряють – 62%; міністру внутрішніх справ Арсену Авакову – відповідно 18% і 70%, керівнику ОП Андрію Єрмаку – відповідно 9% та 48%.

Загальнонаціональне дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва» з 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів.

Було опитано 2022 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.