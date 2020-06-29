Як українці оцінюють дії Зеленського, депутатів і Кабміну

Київський міжнародний інститут соціології дослідив ставлення українців до дій і заяв Президента, парламенту і уряду.

Відповідне опитування методом телефонного інтерв'ю було проведене у травні-червні поточного року, йдеться на сайті інституту.

Зазначається, що, оцінюючи дії органів влади в травні-червні цього року, 38% респондентів відповіли, що схвалюють дії та заяви Президента Зеленського (в травні – 47%); 45% - не схвалюють (в травні – 37%). Різниця між часткою тих, хто схвалює дії та заяви президента, та часткою тих, хто не схвалює, вперше за останній рік стала від’ємною і становила мінус 7 відсоткових пунктів.

Дії Кабінету міністрів схвалюють 23% опитаних в червні (24% в травні); 59% - не схвалюють (61% в травні). Баланс оцінок є від’ємним і становить мінус 36 відсоткових пунктів. В порівнянні з травнем баланс оцінок дії уряду майже не змінився.

Водночас 21% українців схвалюють дії Верховної Ради (22% в травні); 62% - не схвалюють (65% в травні). Баланс оцінок є від’ємним і становить мінус 41 відсоткових пунктів.

Крім того, учасникам дослідження поставили питання про те, чи розслідування карних справ проти Петра Порошенко є покаранням за порушення закону Порошенком і боротьбою за справедливість, або ж є політичним переслідуванням Порошенка чинною владою. 51% українців обрали перший варіант, 30% - другий, 19% сказали, що їм важко відповісти на це питання.

КМІС з 20 по 23 червня 2020 року провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%. Дані цього дослідження порівнюються с результатами попередніх опитувань КМІС.