Перший рік президентства Зеленського позитивно оцінили 37% українців

Результати дослідження, що проводилося соціологічною службою Центру Разумкова, показали, що 37% респондентів позитивно оцінили діяльність Президента Володимира Зеленського протягом першого року перебування при владі.

Відповідні дані оприлюднені на сайті Центру Разумкова.

«Загалом 37% опитаних оцінили діяльність В.Зеленського протягом першого року перебування при владі «добре» або «дуже добре». Відносна більшість, 34% опитаних, оцінили діяльність В.Зеленського на «3» («не погано і не добре»), а 28% — «досить погано» або «дуже погано», - зазначили організатори опитування.

Згідно з опитуванням, досить важливий для іміджу Президента показник — чиї інтереси, загальнонаціональні чи власні, він насамперед захищає. У квітні частка тих, хто дотримується думки, що Президент захищає загальнонаціональні інтереси, становила 50%, а тих, хто дотримується думки, що він захищає власні інтереси та інтереси свого політичного оточення, — 33%.

Частка респондентів, які вважають нову владу кращою за попередню, становить 38%. Ще приблизно стільки ж (39%) вважають, що нинішня влада нічим суттєво не відрізняється від попередньої, а 16% — що вона гірша за попередню. Абсолютна більшість респондентів (63%) вважають, що влада намагається покращити ситуацію в країні, але їй це поки що переважно не вдається зробити. 25% опитаних вважають, що влада лише «імітує зусилля», і лише 9% відзначають вдалі дії влади.

Відносна більшість опитаних (42%) зазначають, що загальна ситуація в країні за останній рік погіршилася, 33% вважають, що вона не змінилася, а 15% — що вона покращилася. Серед різних сфер суспільного життя респонденти найчастіше констатують погіршення ситуації у рівні цін і тарифів (57%) та в економічному становищі країни (50%). В інших сферах абсолютна чи відносна більшість респондентів вказують на відсутність істотних змін протягом останнього року.

Так, зазначають відсутність змін у рівні свободи слова 60%, рівні демократії — 59%, пенсійному забезпеченні — 57%, оплаті праці — 56%, рівні добробуту родини — 52%, дотриманні законності державними службовцями — 51%, ставленні влади до громадян — 49%, охороні здоров’я — 43%, міжнародному іміджі України — 36%. На покращення ситуації вказує невелика частина респондентів при оцінюванні всіх сфер (від 7% стосовно зміни економічного становища країни до 21% при оцінці зміни міжнародного іміджу України).

Лише 3,5% опитаних вважають, що за період свого перебування на посаді Президента Зеленський повністю виконає свої передвиборчі обіцянки, 33% дотримуються думки, що він виконає більшу частину своїх обіцянок, 31% — виконає меншу частину, 25% — практично не виконає.

Дослідження проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 24 по 29 квітня 2020 року методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової вибірки номерів мобільних і стаціонарних телефонів.

Було опитано 2056 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.