Зовнішньополітичний курс Зеленського залишається послідовним - Центр Разумкова

Зовнішньополітичний курс України не зазнав кардинальної корекції й залишається послідовним та прогнозованим на основних стратегічних напрямах.

Про це сказав співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Михайло Пашков під час презентації видання Центру Разумкова «Рік діяльності Президента Володимира Зеленського: здобутки і прорахунки», що відбулася в Укрінформі.

«Зовнішньополітичний курс країни не зазнав кардинальної корекції. Він залишається послідовним і прогнозованим на основних стратегічних напрямах, і владі вдалося зберегти певною мірою, скажімо так, підтримку і солідарність провідних країн світу і міжнародних організацій», - сказав Пашков щодо здобутків Зеленського за рік на посту Президента.

При цьому він зауважив, що «у євроінтеграційному напрямі влади є певні дії, які заслуговують на увагу, і їх можна виокремити».

Серед таких, за його словами, – проведення саміту «Україна - ЄС» минулого року, здійснення низки кроків у напряму секторальної інтеграції тощо.

«Є підстави говорити про певне поглиблення відносин з Північноатлантичним альянсом. І я хочу нагадати дві важливі події, які відбулися і дійсно є для відносин України і НАТО досить знаковим. Минулого року відбулося засідання комісії «Україна-НАТО» на найвищому рівні і Україну відвідала євроатлантична рада НАТО, і по-друге, буквально недавно Україна приєдналася до Програми розширених можливостей НАТО, що теж дає серйозний імпульс для розвитку відносин Альянсу і України на майбутнє», - наголосив Пашков.

Також як здобуток він відзначив перезавантаження відносин із найближчими сусідами, зокрема, з Польщею та Угорщиною.

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Водночас Пашков наголосив, що «головна обіцянка Президента припинити війну на Донбасі вона не виконана». «Загалом дії на російському напрямі не призвели до бажаних результатів за виключенням обміну полоненими, але річ у тому, що обмін полоненими - це нескінченний процес в умовах позиційної війни», - сказав експерт.

За його словами, немає підстав говорити про мінімізацію українсько-російського конфлікту, «бо Росія продовжує воєнну, політичну, економічну, енергетичну, інформаційну агресію проти України».

У дослідженні представлено результати здійсненого експертами Центру Разумкова аналізу розвитку ситуації в країні та дій Президента Володимира Зеленського за рік діяльності в таких сферах, як безпека і оборона, зовнішня політика, внутрішня і правова політика, економіка, енергетика, соціальна сфера, гуманітарна політика.

У виданні також публікуються дані загальнонаціональних соціологічних опитувань щодо оцінок громадянами діяльності нової влади. Видання здійснено за фінансового сприяння Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні.