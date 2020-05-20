Зеленський у колонці для NYT підбив підсумки першого року президентства

У виданні The New York Times вийшла колонка Президента України Володимира Зеленського, який підбив підсумки свого першого року на посаді.

Колонка "Я очікував на війну. Я не чекав імпічменту Трампа чи пандемії" опублікована у річницю його президентства.

"Я ніколи не думав, що бути президентом буде легко. Раніше я працював як комедійний автор і продюсер. Команда, яку я привів, включала розумних, енергійних, здібних і відданих своїй справі людей, але багатьом бракувало політичного досвіду", - написав Зеленський.

Серед основних викликів за перший рік роботи він згадав історію зі спробою імпічменту президента США Дональда Трампа. За його словами, історія зі спробою оголосити імпічмент Трампу після їхньої телефонної розмови "стала некомфортною" для Президента України, оскільки "відвертала увагу США та міжнародної спільноти від питань, які були найважливішими для України, і перетворила нашу країну на історію про президента Трампа".

"Незважаючи на те, скільки думок, чуток і теорій з’являлося навколо моєї телефонної розмови з американським колегою, і незважаючи на те, що суперечка закінчилася питанням про імпічмент пана Трампа, Україна залишається хорошим партнером і другом США. Ми отримали необхідну військову допомогу для захисту незалежності нашої країни. Ми користуємось підтримкою як демократів, так і республіканців, а також простих людей на всій території США", - написав Зеленський.

Він також пише про інший головний виклик його президентства - війну на Сході України, в результаті якої загинуло вже 14 тисяч людей.

"Що стосується війни на Сході України, моя адміністрація розуміє, що дипломатія та діалог - єдині варіанти. Я визначив першочерговим завданням поновити зустрічі лідерів Німеччини, Франції, України та Росії, щоб обговорити мир. Ми поновили діалог з Росією, і це допомогло повернути три кораблі та 24 українських моряків, захоплених роком раніше; на Донбасі відбулося певне розмежування сил, а обмін полоненими дав змогу 131 українцю повернутися додому", - зауважив Президент.

Однак, на його думку, війна і далі підриває безпеку та стабільність Європи, і Україна потребуватиме подальшої підтримки союзників для її завершення.

Ще одним викликом свого президентства Зеленський назвав пандемію коронавірусу, яка охопила увесь світ, зокрема й Україну.