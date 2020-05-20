Зеленський: Нам треба ще десь $1 мільярд, щоб підтримати бідних людей

Кінець епохи бідності не може настати, поки в Україні триває криза, а на підтримку бідних людей треба ще десь 1 млрд дол.

Про це на пресконференції 20 травня заявив Президент України Володимир Зеленський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Коли ви отримали бідну країну, ви повинні робити кроки, змінювати її. У нас немає просто так грошей, вони не падають з неба. Нам зараз треба інвестувати в людей. Нам треба ще десь 1 млрд дол., щоб підтримати бідних людей", - сказав Зеленський.

Він такод додав, що суми у платіжках на житлово-комунальні послуги почали знижуватися ще до того, як таку можливість показав ринок.

"Платіжка сьогодні зменшилася. Це факт, 100%. Платіжка менша для людей - хто б що не казав: нафта впала, газ дешевший", - сказав Зеленський.

Крім того, додав Президент, зменшилася ціна на пальне.

"Якщо ми проїдемо всі заправки в Україні, ціна зменшилася? Зменшилася. Якщо казати про ціни на газ - вони у нас впали раніше, ніж знизилися на ринку", - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 24 грудня 2019 року ухвалив постанову, що дозволяє теплопостачальникам перераховувати платіжки у випадку зниження ціни на газ порівняно із уже закладеною у тарифі.

За словами тодішнього очільника уряду Олексія Гончарука, наприкінці січня 2020 року вже 124 міста України активно включилися в процес зниження сум у платіжках.

Ціни на нафту 9 березня 2020 року обвалилися на 30% після того, як ОПЕК і Росія не змогли домовитися про скорочення обсягів видобутку.

На відміну від попереднього падіння нафтових цін у 2015-2016 роках, нині дуже важливим є фактор коронавірусу, через який у світі цієї весни різко скоротилося виробництво, а отже, й споживання енергоресурсів.