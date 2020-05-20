Уряд робить все можливе, аби спинити зростання бідності - Президент

Уряд робить все можливе, аби спинити зростання бідності - Президент

Укрінформ
Уряд враховує всі рекомендації ЮНІСЕФ, які покликані допомогти подолати наслідки пандемії та зростання бідності, однак слід пам’ятати, що Україна – бідна країна, яка щороку має сплачувати мільярди доларів кредитів.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Всі рекомендації ЮНІСЕФ уряд взяв, уряд аналізує, і повірте, у них навіть більше кроків, ніж пропонує ЮНІСЕФ. Тобто всі ці програми урядом будуються, але ще раз хочу вам сказати, при всій повазі до всіх: ми багато грошей винні міжнародним кредиторам, дуже багато. Ми серйозна країна, але ми країна бідна і це треба визнати, яка повинна виплачувати щороку мільярди доларів США за користування цими кредитами. Не ми їх набрали, але ми будемо їх виплачувати, нічого не зробиш», - заявив Зеленський.

Він також підкреслив, що уряд робить все можливе, аби спинити зростання бідності. Зокрема, глава держави згадав про індексацію пенсій, разову виплату пенсіонерам тисячі гривень, які отримували менше 5 тис. грн.

«У нас 12 млн пенсіонерів в країні. Складно підвищити пенсію всім», - заявив Зеленський.

Аналізуючи рекомендації ЮНІСЕФ, Зеленський звернув увагу, що порівнювати зарплату в Україні та розвинених країнах світу некоректно, оскільки прожитковий мінімум і середня зарплата в цілому в Україні менша. Разом з тим, держава й надалі продовжуватиме робити все, аби протистояти бідності.

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«Уряд повинен забезпечити нормальною медициною людей, забезпечити можливість купувати ліки, забезпечити зараз засобами захисту всіх людей. Що стосується програми податкових канікул, вони скоро запровадять для малого і середнього бізнесу і кредити під 5-7-9%», - заявив глава держави.

Як повідомляв Укрінформ, в ЮНІСЕФ заявили, що глибоко стурбовані, що внаслідок запроваджених урядом заходів 42 тисячі дітей, у тому числі діти з інвалідністю, які виховувались в інтернатних закладах та інших інституціях, були відправлені назад у свої родини. Повернення відбулося без попередньої перевірки умов у родинах цих дітей. Значна частина цих родин перебувають у групі ризику та у складних фінансових обставинах.

У ЮНІСЕФ закликали уряд України вжити комплексних заходів для підтримки таких дітей та їхніх сімей - як фінансово, так і через соціальні послуги на місцевому рівні.

Зокрема, необхідно забезпечити підтримку і супервізію для родин у зоні ризику, фінансову і матеріальну допомогу соціально вразливим родинам, у які повернули дітей з інституцій; надати чіткі інструкції і підтримку місцевій владі і керівникам інституцій для запобігання поширення у них COVID-19, а також надати необхідні захисні засоби для запобігання можливому спалаху хвороби.

Крім того, на переконання ЮНІСЕФ, слід надати чіткі інструкції і підтримку для захисту соцпрацівників і служб у справах захисту дітей, аби вони мали змогу відвідувати родини, у які повернули дітей.

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