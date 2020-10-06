Разумков заявляє, що не отримував від “слуг народу” заяв про вихід із монобільшості
Як передає Укрінформ, про це спікер повідомив у вівторок в ефірі телеканалу «112 Україна».
«Коаліція працює: у Верховній Раді України приймаються закони. Дійсно, коронавірусний режим роботи трохи гальмує ефектну роботу парламенту. Але станом на сьогодні кількість народних депутатів у фракції ("Слуга народу" – ред.) не зменшилась, ані від фракції, ані від народних депутатів до мене як до Голови Верховної Ради заяв про вихід або виключення з фракції монобільшості не надходило», – зазначив Разумков.
Як повідомляв Укрінформ, на VІІ позачерговому з’їзді партії "Слуга народу" Президент Володимир Зеленський заявив, що Верховна Рада нинішнього скликання наразі не дійшла до варіанту розпуску.
13 вересня Голова ВР Дмитро Разумков в ефірі телеканалу NewsOne заявив, що не вбачає підстав для дострокового припинення повноважень парламенту дев'ятого скликання.
Після цього, 22 вересня, в ефірі телеканалу "Прямий" спікер заявив, що монобільшість на сьогодні налічує 246 народних депутатів, що унеможливлює розпуск парламенту на підставі відсутності коаліції.