Разумков заявляє, що не отримував від “слуг народу” заяв про вихід із монобільшості

Кількість народних депутатів у фракції партії «Слуга народу» на сьогодні не зменшилась і Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не отримував жодних заяв про вихід або виключання парламентарів зі складу монобільшості.

Як передає Укрінформ, про це спікер повідомив у вівторок в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Коаліція працює: у Верховній Раді України приймаються закони. Дійсно, коронавірусний режим роботи трохи гальмує ефектну роботу парламенту. Але станом на сьогодні кількість народних депутатів у фракції ("Слуга народу" – ред.) не зменшилась, ані від фракції, ані від народних депутатів до мене як до Голови Верховної Ради заяв про вихід або виключення з фракції монобільшості не надходило», – зазначив Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, на VІІ позачерговому з’їзді партії "Слуга народу" Президент Володимир Зеленський заявив, що Верховна Рада нинішнього скликання наразі не дійшла до варіанту розпуску.

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13 вересня Голова ВР Дмитро Разумков в ефірі телеканалу NewsOne заявив, що не вбачає підстав для дострокового припинення повноважень парламенту дев'ятого скликання.

Після цього, 22 вересня, в ефірі телеканалу "Прямий" спікер заявив, що монобільшість на сьогодні налічує 246 народних депутатів, що унеможливлює розпуск парламенту на підставі відсутності коаліції.