Разумков змінив порядок допуску журналістів до Ради в період карантину

Разумков змінив порядок допуску журналістів до Ради в період карантину

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вніс зміни до розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби" від 12 березня 2020 року, передбачивши, що в період карантину у пресцентрі Верховної Ради зможуть працювати до 120 журналістів, а у ложі преси - до 30.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інформаційне управління Апарату ВР.

"На часткове виключення з пункту 1 цього розпорядження дозволити присутність в адміністративному будинку Верховної Ради України по вул. Грушевського, 5 представників засобів масової інформації за наявності постійної картки акредитації, виданої Апаратом Верховної Ради України, та разових додаткових перепусток у такій кількості: 1) до 120 осіб — у пресцентрі на третьому поверсі; 2) до 30 осіб — у ложі преси балкону зали засідань Верховної Ради України", - йдеться у повідомленні.

Також встановлюється, що від телевізійних каналів допускається не більше двох знімальних груп (до 4 осіб), від інформаційних агентств — до 2 осіб, від інших видань — по 1 особі.

Допуск представників засобів масової інформації до будинку Верховної Ради України по вул. Грушевського, 5 через під’їзд № 1 та допуск операторів / фотокореспондентів з професійним обладнанням буде організовано до ложі преси балкону в порядку черги після отримання на відповідному посту охорони разової додаткової перепустки, що повертається на цей пост охорони після закінчення робочого дня.

Зміни до розпорядження також передбачають організацію матеріально-технічного забезпечення роботи представників ЗМІ у пресцентрі.

Як повідомлялося, до внесення цих змін до розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби" від 12 березня 2020 року журналісти в період карантину також працювали в пресцентрі Верховної Ради в кулуарах третього поверху за наявності постійної картки акредитації та додаткової перепустки, виданої Апаратом Верховної Ради. При цьому не було встановлено ліміту щодо кількості осіб, яка може перебувати в пресцентрі. Журналісти допускалися до пресцентру ВР за наявності тимчасової картки акредитації, яка видавалася в кількості: одна - для інформаційних агентств та інших видань, дві - для телеканалів. У ложу преси в сесійному залі допускали лише операторів та фотографів у кількості до 30 осіб.

Від початку обмежувальних заходів у зв’язку з карантином представники ЗМІ працюють у пресцентрі Верховної Ради на третьому поверсі будівлі парламенту. При цьому для роботи журналістів поки закриті кулуари другого поверху ВР, де зазвичай відбувалося спілкування народних депутатів із представниками медіа.

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Як повідомлялося, Голова ВР 12 березня підписав розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби".

Згідно з розпорядженням, на період карантину представники засобів масово інформації у Верховній Раді працюють у пресцентрі на третьому поверсі – кулуари другого поверху і ложа преси тимчасово закриті для журналістів.

Як повідомляв Укрінформ, 30 вересня Верховна Рада ухвалила рішення скасувати пленарні засідання 1 та 2 жовтня, а також 6-9 жовтня і передбачити на цей період роботу народних депутатів у комітетах через спалах захворюваності парламентаріїв і працівників Апарату ВР на коронавірус.

На інформаційний запит Укрінформу в Апараті ВР відповіли, що від початку пандемії коронавірусну хворобу COVID-19 підтверджено у 46 народних депутатів, в тому числі у 20-ох у вересні, та в 17 працівників Апарату парламенту, зокрема у сімох у вересні.

Станом на 5 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 230 236 випадків COVID-19, з них за добу - 3 774.

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