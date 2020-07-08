ЦВК затвердила депутатку замість Вакарчука

Центральна виборча комісія визнала обраною народним депутатом від партії "Голос" Аліну Свідерську, яка проходить до парламенту після складення депутатських повноважень Святославом Вакарчуком.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі ЦВК.

"Комісія визнала обраною народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Свідерську Аліну Валеріївну, 1989 року народження, освіта вища, директора ТОВ "Айсе Хідро Юкрейн", проживає в місті Києві, члена Політичної Партії "ГОЛОС", включену до виборчого списку Політичної Партії "ГОЛОС" під № 19", - ідеться в повідомленні.

У ЦВК пояснили, що рішення ухвалили у зв’язку з надходженням до комісії рішення позачергового з’їзду партії "Голос" від 26 червня та витягу із протоколу цього з’їзду про дострокове припинення повноважень народного депутата Святослава Вакарчука у зв’язку з його виходом зі складу відповідної фракції у Верховній Раді.

Як повідомляв Укрінформ, народний депутат Святослав Вакарчук ("Голос") 11 червня заявив, що зареєстрував у Верховній Раді заяву про складання депутатських повноважень.

Однак 18 червня Рада відхилила проєкт постанови "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Святослава Вакарчука" - за нього проголосувало 175 народних депутатів за мінімально необхідних 226.

19 червня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання парламенту оголосив про те, що Вакарчук вийшов зі складу фракції "Голос".

Сам Вакарчук пізніше пояснив, що планує домогтися дострокового припинення повноважень народного депутата шляхом виходу із фракції та подальшого виключення зі списку політсили на її з'їзді.