Вакарчук вийшов з фракції "Голосу"

Народний депутат Святослав Вакарчук вийшов зі складу фракції "Голос".

Про це оголосив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час ранкового засідання парламенту в п’ятницю, 19 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Відповідно до частини 3 статті 60 закону України "Про Регламент Верховної Ради України", повідомляю про вихід народного депутата України Вакарчука Святослава Івановича зі складу депутатської фракції політичної партії "Голос", - сказав спікер.

Як повідомляв Укрінформ, народний депутат від "Голосу" Святослав Вакарчук 11 червня заявив, що зареєстрував у Верховній Раді заяву про складання депутатських повноважень.

Однак 18 червня Рада відхилила проєкт постанови "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Святослава Вакарчука". Рішення підтримали 175 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти.

Вакарчук на виборах 2019 року вдруге був обраний до парламенту. У 2019 році він створив партію "Голос" та очолив виборчий список партії. Тоді на виборах "Голос" отримав 5,82% голосів і, відповідно, 17 депутатських місць за списком; ще троє депутатів від партії перемогли в одномандатних округах.

Вперше Вакарчук взяв участь у позачергових виборах до Верховної Ради 30 вересня 2007 року: він був 15-м номером у списку пропрезидентського блоку "Наша Україна - Народна самооборона". Тоді він був обраний народним депутатом у багатомандатному загальнодержавному окрузі і 23 листопада 2007 року набув депутатських повноважень.

Однак уже 11 вересня 2008 року добровільно склав депутатські повноваження. 16 грудня 2008 року Верховна Рада ухвалила постанову про дострокове припинення його повноважень.