Рада відмовилася позбавити Вакарчука мандата

Верховна Рада відхилила проєкт постанови "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Святослава Вакарчука".

Рішення підтримали 175 народних депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як повідомляв Укрінформ, народний депутат від "Голосу" Святослав Вакарчук 11 червня заявив, що зареєстрував у Верховній Раді заяву про складання депутатських повноважень.

Вакарчук на виборах 2019 року вдруге був обраний до парламенту. У 2019 році він створив партію "Голос" та очолив виборчий список партії. Тоді на виборах "Голос" отримав 5,82% голосів і, відповідно, 17 депутатських місць за списком; ще троє депутатів від партії перемогли в одномандатних округах.

Вперше Вакарчук взяв участь у позачергових виборах до Верховної Ради 30 вересня 2007 року: він був 15-м номером у списку пропрезидентського блоку "Наша Україна - Народна самооборона". Тоді він був обраний народним депутатом у багатомандатному загальнодержавному окрузі і 23 листопада 2007 року набув депутатських повноважень. Однак уже 11 вересня 2008 року добровільно склав депутатські повноваження. 16 грудня 2008 року Верховна Рада ухвалила постанову про дострокове припинення його повноважень.

Читайте також: Рада не схвалила оновлену програму діяльності уряду

Крім того, Верховна Рада ухвалила постанову "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Ольги Бєлькової". Рішення підтримали 343 народних депутати.

Постанову про дострокове припинення повноважень Бєлькової розглянули за скороченою процедурою з обговоренням.

"Це були надзвичайні 8 років мого життя... Я провела закон "Про ринок газу", про прозорість видобувних галузей, про чесний розподіл ренти на місцях, про енергорегулятора", - заявила Бєлькова.

Вона зазначила, що складає повноваження, бо хоче перевірити, як працюють закони України у реальному секторі економіки.

"Перед Україною є дуже багато викликів, у тому числі в економіці. Я планую використати свій парламентський досвід для захисту великих українських інтересів. З цих причин я складаю повноваження", - сказала депутат.

Як повідомлялося, Бєлькова на виборах 2019 року була обрана до парламенту за списком (№17) партії ВО “Батьківщина”. Вона очолила підкомітет з питань банківської діяльності, монетарної стабільності, взаємодії з Національним банком України та захисту прав споживачів фінансових послуг Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

У Верховній Раді 8-го скликання Бєлькова була у фракції БПП та обіймала посаду заступника голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.