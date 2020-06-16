У "Голосі" заперечують, що Рахманін планує скласти депутатські повноваження

Голова партії "Голос" Кіра Рудик спростувала чутки, що голова фракції "Голос" Сергій Рахманін може скласти мандат.

Про це поінформувала голова партії "Голос", народний депутат Кіра Рудик в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє кореспондент Укрінформу.

Депутат спростувала чутки, що нібито наступним може скласти мандат голова фракції "Голос" Сергій Рахманін.

"Я запевняю вас, що Сергій Рахманін нікуди не збирається йти, він працює активно, як голова фракції в парламенті, як член партії, готується, допомагає нашій активній підготовці штабів. Звичайно, такі новини будуть, але вони не мають нічого спільного з реальністю", - зазначила Рудик.

Питання про складення депутатських повноважень члена фракції "Голос" Святослава Вакарчука Верховна Рада планує розглянути в четвер, 18 червня.

"Він все ще залишається народним депутатом. Для того, щоб він міг скласти повноваження, Верховна Рада повинна за це проголосувати. І, наскільки мені відомо, це питання буде винесене у четвер до зали", - сказала Рудик.

Як повідомляв Укрінформ, народний депутат від "Голосу" Вакарчук 11 червня заявив, що зареєстрував у Верховній Раді заяву про складання депутатських повноважень.

Фото: Голос