Замість Вакарчука до ВР може зайти дружина ексміністра оборони Свідерська – ОПОРА

Після складення Святославом Вакарчуком депутатських повноважень до парламенту може зайти наступний кандидат у списку партії “Голос” - Аліна Свідерська.

Про це повідомляється на сторінці Громадянської мережі “ОПОРА” у Facebook.

“Наступною у списку на депутатське крісло від «Голосу» претендує Свідерська Аліна Валеріївна – №19 у виборчому списку партії. На сайті політсили вказано, що вона є юристкою, правозахисницею і громадською діячкою. Також членкинею організації «Професійний уряд», яка об’єднує випускників всіх зарубіжних вузів. У 2012 році закінчила Кембридж з дипломом магістра права”, - ідеться в повідомленні.

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В ОПОРІ зазначили, що Аліна Свідерська є дружиною колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка, який працював в уряді прем’єра Олексія Гончарука.

Як повідомлялося, народний депутат Святослав Вакарчук (фракція партії “Голос”) 11 червня заявив, що написав заяву про складання депутатських повноважень.