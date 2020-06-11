Замість Вакарчука до ВР може зайти дружина ексміністра оборони Свідерська – ОПОРА
Про це повідомляється на сторінці Громадянської мережі “ОПОРА” у Facebook.
“Наступною у списку на депутатське крісло від «Голосу» претендує Свідерська Аліна Валеріївна – №19 у виборчому списку партії. На сайті політсили вказано, що вона є юристкою, правозахисницею і громадською діячкою. Також членкинею організації «Професійний уряд», яка об’єднує випускників всіх зарубіжних вузів. У 2012 році закінчила Кембридж з дипломом магістра права”, - ідеться в повідомленні.
В ОПОРІ зазначили, що Аліна Свідерська є дружиною колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка, який працював в уряді прем’єра Олексія Гончарука.
Як повідомлялося, народний депутат Святослав Вакарчук (фракція партії “Голос”) 11 червня заявив, що написав заяву про складання депутатських повноважень.