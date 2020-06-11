Разумков не знав про намір Вакарчука скласти мандат

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не мав інформації про те, що Святослав Вакарчук має намір скласти депутатський мандат.

Про це він сказав сьогодні під час робочої поїздки на Закарпаття, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У мене нема поки що такої інформації. А гіпотетично в нашій Верховній Раді може відбутися будь-що. Але гіпотетично, думаю, мені буде некоректно коментувати, тому що в мене не було можливості поспілкуватися із Святославом Івановичем», - сказав Разумков.

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Як повідомляв Укрінформ, народний депутат Святослав Вакарчук 11 червня заявив, що зареєстрував у Верховній Раді заяву про складання депутатських повноважень.