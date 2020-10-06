У пролонгації закону про «особливий статус» ОРДЛО немає ризиків - Качура

У продовженні терміну дії закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей» немає ніяких ризиків.

Про це народний депутат від партії "Слуга народу" Олександра Качура заявив у програмі "Насправді: Донбас" на телеканалі ДОМ.

"Це зрозумілий жест і хороший сигнал нашим міжнародним партнерам про те, що діалог триває", - сказав Качура.

Він спрогнозував, що в грудні, як і торік, цей законопроєкт надійде на розгляд до комітетів Верховної Ради, а потім буде проголосований народними депутатами в сесійній залі.

"Це сигнал нашим міжнародним партнерам, котрі виступають частиною того переговорного процесу, який є і в "нормандському", і в "мінському" форматах. Це буде і жест того, що ми справді хочемо домогтися миру - для непідконтрольних територій, для всіх громадян, що ми продовжуємо цей діалог. У будь-якому разі, я наполягатиму на тому, щоб закон був продовжений, як і в попередньому році. Я не бачу для цього жодних перешкод і ризиків", - зазначив депутат.

Як повідомляв Укрінформ, на думку Дмитра Разумкова, Верховна Рада при потребі може до кінця 2020 року продовжити чинність закону про "особливий статус" окремих районів Донецької та Луганської областей. Він пояснив, що альтернативні законопроєкти, які б урегулювали це питання, у Верховній Раді не розглядалися. На уточнювальне запитання, чи може це статися в грудні, спікер відповів ствердно.

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі було ухвалено у вересні 2014 року. Він набув чинності 18 жовтня 2014-го. Термін його дії вичерпався 31 грудня 2019 року. 12 грудня парламент продовжив його дію до кінця 2020 року.

3 липня, у день переговорів у Берліні у «нормандському форматі» на рівні політичних радників німецький журнал Der Spiegel з посиланням на документ, отриманий центром розслідувань «Досьє» з урядових кіл РФ, повідомив, що Москва вимагає від Києва до 6 липня розробити проєкт поправок до Конституції про надання окремим регіонам Донбасу особливого порядку місцевого самоврядування.

Днями в інтерв’ю Politico Europe Президент України Володимир Зеленський запевнив, що пункт Мінських домовленостей у частині так званого «особливого статусу» Донбасу регулюють зміни до Конституції щодо децентралізації, однак на зміну Основного закону може впливати лише український народ.