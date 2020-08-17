У парламенті "навіть близько" немає голосів за особливий статус ОРДЛО - Кравчук

Внесення змін до Конституції України про надання окремим регіонам Донбасу особливого порядку місцевого самоврядування неможливе, бо в парламенті України «навіть близько» немає на це голосів.

Як передає Укрінформ, про це заявив керівник української делегації у ТКГ перший президент України Леонід Кравчук в інтерв’ю виданню «Сегодня».

«Якщо Росія дійсно вважає, і що це серйозно, щоб ми внесли зміни до Конституції, то я ставлю через вас таке запитання: яким чином демократична країна, а ми точно йдемо шляхом демократії, може прийти до парламенту і сказати, що ви маєте проголосувати за це», - сказав Кравчук.

Він додав, що за це не голосуватимуть фракції - "ЄС", "Голос" і "Батьківщина" і може не проголосувати частина навіть депутатів від "Слуги народу", особливо мажоритарників.

«Я вже не кажу, що змістовно це не в’яжеться ні з якими міжнародними документами. Конституція – це внутрішній Основний документ України. Це практично неможливо. Вони ж знають, що такі рішення ухвалюються Верховною Радою. ВР – демократична структура, демократичний орган в українській державі. І 450 депутатів мають право кожний на свою позицію і свою думку, і голосувати так, як велить внутрішній стан і орієнтують виборці», - зазначив перший президент України.

Підсумовуючи, він констатував, що голосів за зміну української Конституції у парламенті « навіть близько немає».

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Як повідомляв Укрінформ, 3 липня, у день переговорів у Берліні у нормандському форматі на рівні політичних радників німецький журнал Der Spiegel повідомив з посиланням на документ, отриманий центром з розслідувань "Досьє" з урядових кіл РФ, що Москва вимагає від Києва до 6 липня розробити проєкт поправок до Конституції про надання окремим регіонам Донбасу особливого порядку місцевого самоврядування.

Президент Володимир Зеленський, під час поїздки до Одеської області 4 липня заявив, що від України як від незалежної держави ніхто нічого не може вимагати.