Гетманцев сказав, коли Рада може розглянути перше читання держбюджету-2021

Верховна Рада розгляне проєкт закону про державний бюджет на 2021 рік у першому читанні, імовірно, 20 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це сказав голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу"в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Наступного тижня ми не будемо розглядати в залі проєкт бюджету. Це, скоріше за все, станеться 20 жовтня", - поінформував Гетманцев.

Депутат зазначив, що парламентарії можуть подавати поправки до проєкту бюджету до 1 жовтня, після чого відповідний проєкт постанови з поправками буде внесено до сесійної зали.

Гетманцев передбачає, що поправки стосуватимуться і дохідної, і видаткової частин бюджету і "їх буде дуже багато, оскільки бюджет викликає дуже велику кількість запитань".

"Безперечно, проєкт у цьому вигляді, в якому він був внесений до Верховної Ради, не підтримується ані фракцією, ані Верховною Радою в цілому. Дуже багато зауважень з боку монобільшості, в першу чергу, є. Тому будемо працювати над ним, будемо доопрацьовувати до того вигляду, в якому ми його далі підтримаємо", - розповів голова комітету.

Крім того, він додав, що нардепи хочуть дізнатися в уряду, чому в проєкті бюджету-2021 не передбачені доходи від продажу ліцензій на гральний бізнес.

Як розповів Гетманцев, за розрахунками Міністерства фінансів, від ліцензій очікують 4,5 млрд грн на рік, а за підрахунками фінансового комітету - до 7 млрд.

Напередодні перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція "Голос") повідомив у Телеграмі про велику ймовірність того, що Рада збереться 20 жовтня на позачергове засідання для ухвалення держбюджету-2021 в першому читанні.

"За законом, це перше читання повинно пройти у комітеті до 15 жовтня (а голосування до 20-го), але оскільки Рада за графіком в жовтні засідає тільки 1-9 числа, то доведеться збиратися ad hoc", - написав Железняк.

Як повідомлялося, 14 вересня Кабінет Міністрів на своєму засіданні затвердив проєкт держбюджету на 2021 рік і того ж дня вніс його на розгляд до Верховної Ради.

18 вересня уряд презентував документ у парламенті.

Зокрема, в ньому забезпечення діяльності глави держави та Офісу Президента зросло на майже 40% і становить 1 млрд 269,1 тис. грн.

На ДБР передбачено 2 мільярди 484 мільйони гривень (було 1 мільярд 417 мільйонів).