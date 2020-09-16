Через пандемію майже всі країни збільшили дефіцит бюджету - Шмигаль

Проєкт Державного бюджету України на 2021 рік максимально враховує потреби людей і є реалістичним для виконання.

Про це під час засідання уряду сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Законопроєкт про державний бюджет на 2021 рік - це оптимальний бюджет, оптимізований документ, який максимально враховує потреби людей і є реалістичним для виконання", - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що у бюджеті закладені збільшені видатки на медицину, а також на освіту, соціальний захист населення, будівництво доріг.

"Є міф щодо непідйомного дефіциту бюджету. Через пандемію майже кожна країна збільшила дефіцит. Це було зроблено, щоб не підвищувати податків, підтримати людей і бізнес. На наступний рік закладаємо 6% дефіциту бюджету. Мінфін ретельно прорахував шляхи покриття дефіциту", - зауважив Прем'єр-міністр.

Також Шмигаль очікує, що дворазове підвищення мінімальної заробітної плати, закладене на 2021 рік, пожвавить в Україні економічну діяльність.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 14 вересня оприлюднив на Урядовому порталі основні показники проєкту державного бюджету на 2021 рік. Зростання ВВП очікується на рівні 4,6%, а споживча інфляція - на рівні 7,3%.

Проєкт держбюджету-2021 передбачає зниження державного боргу в наступному році на 3,4% - до 64,6% ВВП, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.