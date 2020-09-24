Дефіцит бюджету цьогоріч складе 6-6,5% ВВП - Нацбанк

Національний банк прогнозує дефіцит бюджету у 2020 році на рівні 6-6,5% ВВП.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю Інтерфаксу сказав заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

"Дефіцит бюджету цього року у нас закладено на рівні в 7,5% ВВП. Це абсолютно правильно з точки зору контрциклічності. Але судячи з усього, фактичний дефіцит буде нижче... Ми оцінюємо, що дефіцит бюджету буде 6-6,5% ВВП", - сказав Сологуб.

За його словами, бюджетний дефіцит знизився нижче прогнозного через сильне недофінансування наявних видатків.

"Наверстати їх в останні місяці буде непросто з урахуванням можливостей фінансування", - уточнив він.

Як повідомляв Укрінформ, в цьому році проєкт державного бюджету на 2020 рік передбачає дефіцит бюджету у 7,5% ВВП. У квітні Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету-2020. Згідно з документом, дефіцит держбюджету було збільшено на 202 млрд грн - до 298,4 млрд грн (з 96,3 млрд грн).