Уруський анонсував зміну всього менеджменту Укроборонпрому

Керівництво та менеджмент державного концерну "Укроборонпром" змінять найближчим часом.

Про це під час круглого столу в Укрінформі заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський.

"Концерн "Укроборонпром" підлягає суттєвій трансформації, тому що в тому вигляді, в якому він на сьогодні існує, він існувати не може. Менеджмент на ньому також буде змінено, наскільки я знаю, найближчим часом повинна відбутися зміна керівництва концерну. Далі буде відповідно зміна і всієї команди, яка працювала там останній рік", - сказав Уруський.

Віцепрем'єр додав, що можливо буде змінено і назву концерну "Укроборонпром", бо "ця назва вже стала токсичною в Україні".

Крім того, Уруський додав, що Укроборонпром перетвориться на державну управляючу компанію.

"Це буде управляюча компанія із зовсім іншими функціями, які є сьогодні в концерні, з мінімумом втручання в господарську діяльність холдингів, які входитимуть до цієї компанії", - сказав Уруський.

За його словами, в ОПК планують створити ще аерокосмічну холдингову компанію, до якої долучаться, крім підприємств Державного космічного агентства, авіаційні підприємства, зокрема ДП "Антонов".

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Також, зазначив Уруський, в Україні створять ракетно-космічний центр "Південний", до якого увійдуть всі корпоратизовані підприємства Державного космічного агентства. Цей центр також входитиме до аерокосмічної холдингової компанії.

Як повідомляв 29 липня генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавичус, він не виключає, що може змінити посаду.

Керівник Укроборонпрому сказав, що був на зустрічі в Офісі Президента України, і додав, що відчуває політичну підтримку рухатися далі щодо впроваджуваних у держконцерні змін.

Як повідомляв Укрінформ, литовець Айварас Абромавичус У 2014 році отримав українське громадянство, був міністром економічного розвитку і торгівлі. У червні 2019 року був призначений членом наглядової ради Укроборонпрому, а у вересні того ж року - гендиректором концерну.

Раніше повідомлялося, що Державний концерн "Укроборонпром" планують розділити на шість самостійних кластерів – вертикально інтегрованих корпорацій, які розвиватимуть окремі напрямки досліджень, розробки, виробництва і збуту продукції оборонного призначення.