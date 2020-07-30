Абромавичус може піти з посади гендиректора Укроборонпрому

Генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» Айварас Абромавичус не виключає, що може змінити посаду.

Про це він сказав під час круглого столу Київської школи економіки в середу, 29 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Команда працюватиме далі, я також буду працювати далі, і ми скоро побачимо, на якій посаді», - зазначив Абромавичус.

Керівник Укроборонпрому сказав, що був на зустрічі в Офісі Президента України, і додав, що відчуває політичну підтримку рухатися далі щодо впроваджуваних у держконцерні змін.

«За 11 місяців ми завели майже 70 фахових людей в концерн із 260 людей, тобто всі заступники генерального директора зовсім нові люди. І поміняли майже 30 керівників найбільших підприємств», - зазначив Абромавичус.

Водночас він нагадав, що йшов на посаду гендиректора тільки на 2-3 місяці, щоб почати фінансовий і forensic-аудит, розробити стратегічні документи і завести нову команду.

«Зараз я вже 11 місяців на цій посаді, і це втричі або вчетверо більше, ніж я планував, і які були домовленості особисто з Президентом», - сказав гендиректор Укроборонпрому.

Як повідомлялося, Айварас Абромавичус - український політик литовського походження. У 2014 році отримав українське громадянство, був міністром економічного розвитку і торгівлі. У червні 2019 року був призначений членом наглядової ради Укроборонпрому, а у вересні того ж року - гендиректором концерну.