Уруський зосередиться на реформуванні ОПК

Віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський заявив, що основну увагу зосередить на реформуванні оборонно-промислового комплексу.

Про це він сказав під час робочої наради за участю представників української промисловості, інформує Урядовий портал.

«Безумовно, основна увага буде зосереджена на реформуванні оборонно-промислового комплексу, там дуже багато сконцентровано держпідприємств. Але міністерство буде рідним домом для всіх промисловців», - підкреслив Уруський.

Він додав, що потрібно, аби промисловість працювала і була двигуном економіки, а для цього, зокрема, має бути єдина державна політика в цьому питанні.

Уруський розповів про кроки щодо початку роботи нового міністерства, необхідності забезпечення злагодженого та структурного підходу задля успішного розвитку та функціонування стратегічних галузей промисловості.

Віцепрем’єр-міністр зазначив, що вже формують пакет необхідних заходів задля налагодження ефективного керування галузями.

Він переконаний, що результати роботи мають бути продемонстровані якомога швидше, саме тому міністерство буде відкрите до діалогу як з державними, так і з приватними підприємствами, асоціаціями - всі напрацювання будуть враховані.

«Ми готові до співпраці. Готові розглядати проєкти законів, рішень уряду. В хорошому сенсі здійснювати лобіювання інтересів вітчизняної промисловості», - наголосив Уруський.

Представники промисловців України у свою чергу висловили підтримку Уруському та акцентували увагу на різноманітних перспективних проєктах, які допоможуть у створенні робочих місць, залученні інвестицій, і в цілому розвитку економіки.

Серед учасників наради були представники Українського союзу промисловців і підприємців, Ради Федерації роботодавців України, Торгово-промислової палати України та інші представники української промисловості. Вони надали пропозиції та висловили своє бачення щодо низки важливих питань зі збереження підприємств та їх розвитку. Вони подякували віцепрем’єр-міністру за те, що перші зустрічі він проводить з представниками саме вітчизняних підприємств та запевнили в готовності долучитися до роботи задля розвитку економіки України.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 16 липня призначила Олега Уруського на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

22 липня Кабінет міністрів прийняв постанову про утворення Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Метою прийняття акту є утворення центрального органу виконавчої влади, відповідального за формування та забезпечення реалізації державної промислової політики у сферах розвитку стратегічних галузей промисловості.

Фото: facebook.com/home.urus