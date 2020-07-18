Укроборонпром, ракетна програма і космічна галузь: Данілов зустрівся з Уруським

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов провів зустріч з віцепрем’єр-міністром – міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олегом Уруським.

Про це повідомляє 18 липня пресслужба РНБО.

"Під час зустрічі були обговорені актуальні питання функціонування оборонно-промислового комплексу (ОПК) та космічної галузі, зокрема у частині розробки відповідних довгострокових та середньострокових документів їх розвитку", - йдеться у повідомленні.

Данілов наголосив, що реформування ОПК здійснюється згідно з рішенням РНБО України від 18 лютого 2020 року "Про основні показники державного оборонного замовлення на 2020 рік та 2021, 2022 роки", уведеним в дію Указом Президента України Володимира Зеленського від 27 лютого 2020 року № 59.

На думку секретаря РНБО, керівництво галузі має запровадити системний підхід до її розвитку, зокрема вжити заходів для підвищення координації суб’єктів військово-промислової політики. Він також підкреслив, що уряд має вирішити питання щодо організаційно-правової форми роботи підприємств, що входять до складу ДК "Укроборонпром".

Данілов зазначив, що підприємства ОПК мають насамперед сконцентруватися на забезпеченні армії сучасними високотехнологічним озброєнням та технікою. Він також акцентував на важливості науково-технічного розвитку ОПК і розробки дорожньої карти залучення до нього іноземних інвестицій.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено питанню ракетної програми для ЗСУ та розвитку космічної галузі.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 16 липня призначила Уруського на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.