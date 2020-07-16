Уруський склав присягу члена Кабміну

Новопризначений віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський склав присягу члена Кабінету міністрів.

Міністр урочисто присягнув на вірність українському народові з трибуни Верховної Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зобов'язуюся додержуватися Конституції України та законів України, зміцнювати суверенітет і незалежність України, обстоювати права і свободи людини та громадянина, дбати про добробут українського народу, сталий демократичний розвиток суспільства", - сказав урядовець.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков привітав Олега Уруського з призначенням.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 16 липня призначила Олега Уруського на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Фото: Олег Уруський/ФБ