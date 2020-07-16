Рада призначила Уруського віцепрем'єром

Верховна Рада ухвалила постанову "Про призначення Олега Уруського віцепрем'єр-міністром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості України" (№3842).

Відповідне рішення підтримали 250 народних депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Призначити Уруського Олега Семеновича на посаду віцепрем’єр-міністра України – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України", – йдеться в документі.

Олег Уруський – доктор технічних наук, професор, лауреат державної премії в галузі науки і техніки, академік Міжнародної академії аеронавтики.

Упродовж 1993-1996 років очолював управління у Національному космічному агентстві України, а протягом 1996-2000 рр. – управління в апараті РНБО. У 2000-2003 роках Уруський обіймав посаду першого заступника голови Державної комісії з питань оборонно-промислового комплексу України. У 2003-2005 роках очолював департамент у секретаріаті Кабінету міністрів. 2005-го став першим заступником глави Міністерства промислової політики. Із 21 січня по 19 серпня 2015 року Уруський був головою Державного космічного агентства України. У квітні 2020 року він очолив інжинірингову компанію Прогрестех-Україна.

Фото: facebook.com/home.urus