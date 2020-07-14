Шмигаль повторно вніс до Ради подання про призначення Уруського віцепрем'єром

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради проєкт постанови про призначення Олега Уруського віцепрем'єр-міністром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості України (№3842).

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Проєкт постанови надійшов до Верховної Ради 14 липня, його передано на розгляд керівництву. Також зазначається, що документ вже направлено на розгляд комітету.

Як повідомляв Укрінформ, раніше проєкт постанови про призначення Олега Уруського на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості (№3827) було зареєстровано в парламенті 10 липня, однак через три дні після оприлюднення на сайті ВР уряд відкликав цей документ.

Водночас заступник голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук заявила напередодні, що уряд зможе повторно внести до Верховної Ради проєкт постанови щодо призначення Уруського в разі позитивного рішення фракції з цього питання.

Увечері 13 липня на засіданні фракції "Слуга народу" за участю Шмигаля та Президента Володимира Зеленського обговорювалося питання призначення Уруського.

Раніше Уруський обіймав посаду голови Державного космічного агентства.