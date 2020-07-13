Кабмін відкликав з Ради проєкт постанови про призначення Уруського віцепрем'єром

Проєкт постанови "Про призначення Олега Уруського віцепрем'єр-міністром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості України" (№3827) відкликано з Верховної Ради.

Про це повідомляється у картці документа на сайті парламенту.

Так, у графі "Дати та стан проходження" зазначається, що проєкт постанови знято з розгляду, та уточнюється, що 13 липня його було відкликано.

Як повідомляв Укрінформ, раніше заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук поінформувала, що Верховна Рада на засіданні упродовж 13-17 липня розгляне призначення віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Кандидатом на цю посаду, за її словами, є колишній голова Державного космічного агентства Олег Уруський.

Фото: facebook.com/home.urus