"Слуга народу" планує розглянути на фракції кандидатуру нового віцепрем'єра

Фракція партії “Слуга народу” планує під час свого засідання увечері в понеділок, 13 липня, визначитися щодо законопроєктів, які виноситимуться на позачергові засідання Верховної Ради цього тижня.

Про це сказала заступниця голови фракції Галина Янченко в ефірі телеканалу “Україна 24”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Прогнозую, що обговорюватиметься (на засіданні фракції – ред.) ряд законопроєктів, які будуть пізніше виноситися на позачергові пленарні засідання», - зазначила вона.

Також, додала вона, фракція може розглянути кандидатуру на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

«Не виключено, що буде одне з кадрових рішень, зокрема, я не виключаю, що якраз сьогодні на фракції ми зможемо познайомитися з кандидатом на віцепрем'єра з питань промислового комплексу й поставити питання”, - зазначила Янченко.

Як повідомляв Укрінформ, раніше заступниця голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук поінформувала, що Верховна Рада на одному із засідань парламенту упродовж 13-17 липня розгляне призначення віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Кандидатом на цю посаду, за її словами, є колишній голова Державного космічного агентства Олег Уруський.

Цього тижня у Верховній Раді позачергові засідання вже заплановані на 13 та 14 липня.