Разумков припускає, що Рада збиратиметься заради закону про гральний бізнес

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не виключає, що народні депутати або Президент і надалі ініціюватимуть скликання позачергових засідань парламенту, якщо розгляд законопроєкту про легалізацію грального бізнесу буде затягуватися.

Про це спікер сказав під час засідання Погоджувальної ради у понеділок, 13 липня, повідомляє кореспондент Укрінформ.

"Я думаю, що якщо ми швидко не зможемо пройти і вирішити питання позитивно або в якийсь інший спосіб із законопроєктом про азартні ігри, то можливі ще позачергові засідання Верховної Ради України, як це передбачено, на вимогу Президента або на вимогу 150 або більше народних депутатів України", - зазначив Разумков.

Він також проінформував, що депутатські фракції та групи запропонували продовжити режим роботи, в якому ВР працювала в попередні пленарні тижні –у вівторок та четвер до 15 години, у середу і п'ятницю - до 14 години.

Голова ВР нагадав, що 16 липня у парламенті відбудеться урочисте засідання з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України, в якому візьмуть участь близько 150 народних депутатів першого скликання Верховної Ради.

Як повідомляв Укрінформ, 13 липня о 14:00 розпочнеться позачергове засідання Верховної Ради, скликане на вимогу Президента.

У вівторок, 14 липня, має відбутися ще одне позачергове засідання парламенту на вимогу народних депутатів.

Народні депутати з 30 червня розглядають у другому читанні законопроєкт про гральний бізнес. До документа було внесено понад 3,5 тисячі поправок.

Згідно з Регламентом, народні депутати не можуть перервати розгляд законопроєкту і перейти до інших питань на черговому пленарному засіданні.

Раніше голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що у Верховній Раді придумали "секретну зброю", яка дозволить ухвалити законопроєкт "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" (№2285-д) в умовах затягування його розгляду.