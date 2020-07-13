Ухвалювати програму дій уряду на рік не зовсім логічно – Разумков

Ухвалювати Програму дій уряду на рік у нинішній ситуації нелогічно, оскільки вона може кардинально змінюватися упродовж кількох місяців.

Таку думку висловив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми знаходимося поки що, на жаль, в унікальній ситуації, коли Програма дій уряду сьогодні, і те, що необхідно буде робити через місяць або через два можуть бути кардинально різними речами", - зазначив спікер.

Разумков додав, що нині Україна і весь світ перебуває в режимі боротьби з коронавірусом.

"Ситуація змінюється достатньо швидко, ви бачите негативні тенденції, які є в економічному плані. Тому сьогодні приймати програму на рік, фактично, це не зовсім логічно. Тому що через місяць або через три місяці ситуація може бути абсолютно іншою", - сказав він.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 18 червня не схвалила доопрацьовану Програму діяльності Кабінету міністрів України.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд працюватиме за Програмою діяльності Кабміну, додавши до неї план дій.

Попередній варіант Програми діяльності Кабмін зареєстрував у парламенті 13 квітня (проєкт постанови №3330). Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 4 червня, представляючи з парламентської трибуни проєкт постанови "Про Програму діяльності Кабінету міністрів України", закликав парламент відправити цей документ на доопрацювання аби внести новий, доопрацьований варіант. Верховна Рада підтримала це прохання.

Згідно зі статтею 227 регламенту ВР, рішення про надання Кабінету міністрів можливості доопрацювати Програму діяльності уряду може бути ухвалене Верховною Радою лише один раз. У разі, якщо ВР за результатами розгляду Програми діяльності Кабміну не прийнято рішення про схвалення або відправлення на доопрацювання, документ вважається не схваленим і протягом року цим Кабінетом міністрів не подається до Верховної Ради. Програма діяльності КМУ може бути повторно внесена на розгляд Верховної Ради не раніше ніж через рік після дня її несхвалення.

Крім того, згідно зі ст. 87 Конституції, питання про відповідальність Кабінету міністрів не може розглядатися Верховною Радою більше одного разу протягом однієї чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету міністрів або протягом останньої сесії ВР.