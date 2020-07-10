Рада збиратиметься позачергово в разі затягування з гральним бізнесом - депутатка

У разі затягування народними депутатами розгляду законопроєкту "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" (№2285-д), буде потреба скликати додаткові позачергові засідання Верховної Ради для ухвалення інших питань.

Про це сказала народна депутатка від фракції "Слуга народу" Марина Бардіна в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє кореспондент Укрінформу.

Вона підтвердила, що депутати наразі планують провести єдине позачергове засідання у вівторок, 14 липня.

"Разом із тим будемо дивитися, як ми рухаємося по закону, що стосується азартних ігор. Якщо нам вдасться його проголосувати без блокування процесу нашими колегами по парламенту, зокрема опозицією, то ми не матимемо підстав робити інші позачергові засідання. Якщо ж колеги будуть затягувати цей процес і не буде голосуватися законопроєкт, тоді, ймовірно, що буде потреба організовувати інші позачергові, щоб рухатися по інших законодавчих ініціативах так само і не лише бути в законопроєкті, що стосується азартних ігор", - зазначила Бардіна.

Депутатка зауважила, що процедурно парламентарії не можуть розглядати інші законопроєкти, поки не ухвалять фінальне рішення щодо законопроєкту про гральний бізнес.

За словами Бардіної, залишилося близько тисячі поправок, які народні депутати можуть поставити на підтвердження.

Депутатка прогнозує, що розгляд законопроєкту про гральний бізнес Рада може завершити у вівторок-середу.

Як повідомляв Укрінформ, 8 липня член фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що народні депутати розпочали збір підписів за проведення позачергового засідання Ради 14 липня - для розгляду шести законопроєктів.

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук 9 липня підтвердила Укрінформу, що необхідну кількість підписів на підтримку проведення позачергового пленарного засідання Верховної Ради 14 липня зібрано.

Народні депутати із 30 червня розглядають у другому читанні законопроєкт про гральний бізнес. До документа було внесено понад 3,5 тисячі поправок. Очікувалося, що Рада завершить їх розгляд на пленарному засіданні 3 липня, однак не встигла.