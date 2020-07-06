Депутат сказав, коли можуть закінчити із поправками до законопроєкту про гральний бізнес

Верховна Рада розглядатиме поправки до законопроєкту №2285-д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" щонайменше до 15 липня.

Про це повідомив перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція "Голос") на своїй сторінці у Facebook.

"Багато хто з вас питає, що сталося з законом про гральний бізнес. Якщо дуже коротко: то його з вівторка по п’ятницю (з 30 червня по 3 липня — ред.) розглядали по поправках. І виглядає так, що цей процес протримається ще мінімум пленарний день. Тобто до середи, 15 липня (згідно з календарним планом, наступний планерний тиждень розпочнеться 14 липня та буде останнім у роботі третьої сесії ВР — ред.)," — зазначив депутат.

При цьому він звернув увагу на деякі норми законопроєкту, які були змінені під час розгляду та врахування поправок.

"... Повернули вимогу щодо відстані не менше 500 до шкіл від гральних залів, повернули обов’язкову компенсацію родині лудомана в розмірі 10-ому програшу, збільшили уп'ятеро вартість ліцензії на інтернет-казино (правда там буде колізія), повернули розділ про лотереї в текст закону, розширили коло осіб, які могли звернутися до суду із заявою про обмеження, повернули системи моніторингу гральних автоматів, як окрему складову системи онлайн-моніторингу, повернули редакцію терміну "бездоганна ділова репутація"," — уточнив Железняк.

Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт про гральний бізнес у другому читанні народні депутати розглядають із 30 червня. До документа було внесено понад 3,5 тисячі поправок. Очікувалося, що Рада завершить їх розгляд на пленарному засіданні 3 липня, однак не встигла.

Цей документ, зокрема, пропонує запровадити кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії.

Законопроєкт також дозволяє розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три, чотири або п'ять зірок.

Водночас, згідно з документом, резидентам держави-агресора буде заборонено мати гральний бізнес на території України. Законопроєктом передбачається і регулювання "класичних" лотерей.

Раніше 6 липня голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу") в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив, що залишилося розглянути близько півтори тисячі поправок до законопроєкту про гральний бізнес.