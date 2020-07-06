Законопроєкт про гральний бізнес: Раді залишилося розглянути ще півтори тисячі поправок

Верховній Раді залишилося розглянути близько півтори тисячі поправок до законопроєкту №2285-д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

Про це сказав голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу") 6 липня в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми бачимо по ходу розгляду законопроєкту: у нас є стабільні 240-250 голосів, які підтверджують поправки. А скільки поправок залишилося? Досить багато, якщо вони (депутати, які наполягають на підтвердженні поправок у залі засідань ВР — ред.) не змінять своєї такої тактики — блокування роботи Верховної Ради, то їх ще десь близько півтори тисячі ще залишилося. На підтвердження, я маю на увазі", — зазначив Гетманцев.

Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт про гральний бізнес у другому читанні народні депутати розглядають із 30 червня. До документа було внесено понад 3,5 тисячі поправок. Очікувалося, що Рада завершить їх розгляд на пленарному засіданні 3 липня, однак не встигла.

Цей документ, зокрема, пропонує запровадити кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії.

Законопроєкт також дозволяє розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три, чотири або п'ять зірок.

Водночас, згідно з документом, резидентам держави-агресора буде заборонено мати гральний бізнес на території України. Законопроєктом передбачається і регулювання "класичних" лотерей.