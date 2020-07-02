Арахамія каже про "секретну зброю", яка дозволить швидше ухвалити закон про гральний бізнес

У Верховній Раді придумали "секретну зброю", яка дозволить ухвалити законопроєкт "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" (№2285) в умовах затягування його розгляду.

Про це у коментарі журналістам заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас є секретна зброя проти цього "правкотероризму". Про це зараз не можу сказати, тому що вони зараз скористаються і заблокують, але днями ви побачите. Ми завтра не будемо нічого застосовувати. Завтра у нас тільки 1,5 години фактично роботи. Ми надамо їм право зганьбитися ще більше, нехай вони в прямому ефірі ганьбляться, це їхнє право. А після того ми застосуємо окрему секретну зброю, яка дозволить нам прийняти цей законопроєкт", - сказав Арахамія.

Він зазначив, що народні депутати, які наполягають на розгляді тисяч поправок до законопроєкту про гральний бізнес, намагаються блокувати роботу Верховної Ради.

Арахамія зауважив, що народні депутати раніше не застосували особливу процедуру розгляду цього законопроєкту, тому що не думали, що деякі парламентарії "будуть таким чином поводитися", а чекали "нормального парламентського процесу".

"Вони хотіли заблокувати всі рішення Верховної Ради і сказати "давайте підемо в довгу на два тижні, а після того вже буде перерва, а після того, можливо, восени". Просто намагаються нам ставити палиці в колеса. Ми знайшли спосіб. Зараз будемо працювати, як і тоді, по землі, в режимі позачергових засідань. Все, що треба для країни, будемо розглядати на позачергових, а поступово будемо розбиратися з цим гральним бізнесом", - повідомив Арахамія.

Як повідомлялося, законопроєкт про гральний бізнес у другому читанні народні депутати розглядають з 30 червня. До документа було внесено понад 3,5 тисячі поправок. Очікувалося, що Рада завершить їх розгляд на пленарному засіданні 2 липня, однак не встигла.