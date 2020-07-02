Депутат сказав, для чого "слуги народу" ініціюють позачергову Раду

Фракція партії "Слуга народу" ініціювала збір підписів народних депутатів для проведення 2 липня позачергового засідання Верховної Ради з метою завершення розгляду поправок до законопроєкту про гральний бізнес і ухвалення трьох законів щодо боротьби з коронавірусом.

Про це повідомив заступник голови фракції партії "Голос" Ярослав Железняк у Facebook.

"Слуги" збирають позачергове засідання сьогодні о 18:00. Хочуть закінчити з гральним бізнесом і прийняти "ковідні" законопроєкти: №3668 ("Про реабілітацію осіб з обмеженнями життєдіяльності"), №3671 ("Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань організації освітнього процесу в сфері охорони здоров'я"), №3486 ("Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту населення в період карантину, пов’язаного з запобіганням виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)"). Відверто, креативний хід", - написав депутат.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше у четвер під час засідання парламенту голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив про їхню ініціативу щодо збору підписів депутатів за проведення у четвер, 2 липня, позачергового засідання ВР задля розгляду законопроєктів, що стосуються подання наслідків коронавірусної хвороби COVID-19.

Законопроєкт про гральний бізнес у другому читанні народні депутати розглядають з 30 червня. До документа було внесено понад 3,5 тисяч поправок. Очікувалося, що Рада завершить їх розгляд на пленарному засіданні 2 липня, однак не встигла.