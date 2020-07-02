Рада сьогодні може зібратися позачергово – збирають підписи

Фракція "Слуги народу" ініціювала збір підписів народних депутатів за проведення у четвер, 2 липня, позачергового засідання Верховної Ради для розгляду питань щодо боротьби з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це поінформував голова фракції Давид Арахамія під час засідання парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нам опозиція сьогодні цілий день дорікає, що треба напрацювати ті закони по COVID, які є, тому я хочу повідомити всім колегам, що ми збираємо підписи і будемо проводити позачергове засідання. Пане голово, прошу вас звернути на це увагу, щоб ми розглянули ці невідкладні для країни закони", - зазначив Арахамія.

У свою чергу Голова ВР Дмитро Разумков пояснив, що він готовий скликати позачергове засідання 2 липня у разі збору необхідної кількості підписів депутатів.

"Дивіться, [підписні] листи вам надані, ви можете зібрати 150 підписів. Я не заперечую: якщо буде підтримка народних депутатів, сьогодні можу оголосити позачергове засідання", - сказав спікер.

Читайте також: Комітет Ради планує сьогодні розглянути подання про відставку Смолія

Як повідомляв Укрінформ, порядком денним чергового пленарного засідання 2 липня передбачався розгляд законопроєкту №3486 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту населення в період карантину, пов’язаного із запобіганням виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) " та альтернативного йому.