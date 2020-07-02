Рада сьогодні може зібратися позачергово – збирають підписи
Про це поінформував голова фракції Давид Арахамія під час засідання парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Нам опозиція сьогодні цілий день дорікає, що треба напрацювати ті закони по COVID, які є, тому я хочу повідомити всім колегам, що ми збираємо підписи і будемо проводити позачергове засідання. Пане голово, прошу вас звернути на це увагу, щоб ми розглянули ці невідкладні для країни закони", - зазначив Арахамія.
У свою чергу Голова ВР Дмитро Разумков пояснив, що він готовий скликати позачергове засідання 2 липня у разі збору необхідної кількості підписів депутатів.
"Дивіться, [підписні] листи вам надані, ви можете зібрати 150 підписів. Я не заперечую: якщо буде підтримка народних депутатів, сьогодні можу оголосити позачергове засідання", - сказав спікер.
Як повідомляв Укрінформ, порядком денним чергового пленарного засідання 2 липня передбачався розгляд законопроєкту №3486 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту населення в період карантину, пов’язаного із запобіганням виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) " та альтернативного йому.