Разумков доручив двом комітетам невідкладно розглянути подання щодо Смолія

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики і Комітету з питань економічного розвитку невідкладно розглянути кадрові питання.

Про це спікер заявив під час засідання парламенту у четвер, 2 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Прошу невідкладно 2 липня 2020 року в межах предмету відання Комітету фінансової, податкової та митної політики розглянути кадрові питання, що належить до конституційних повноважень Верховної Ради та подати в установленому порядку пропозиції для розгляду на пленарному засіданні парламенту”, – зазначив Разумков.

Таке ж доручення від Голови ВР отримав і Комітет з питань економічного розвитку.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 липня вніс до Верховної Ради подання на звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку.

Напередодні Смолій липня подав Президенту заяву про звільнення з посади голови НБУ через «систематичний політичний тиск».

Смолій був призначений головою НБУ у березні 2018 року.