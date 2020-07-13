Рада може у середу призначити голову АМКУ і віцепрем'єра

Верховна Рада в середу може розглянути кандидатури Ольги Піщанської на посаду голови Антимонопольного комітету та Олега Уруського - на віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Про це сказав журналістам перший заступник голови фракції партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко після її засідання 13 липня, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

"Голову Антимонопольного комітету вносить Президент, тому абсолютно логічно, що він презентував (на засіданні фракції - ред.) цю кандидатуру - Ольгу Піщанську. Щодо також віцепрем'єра з питань оборонно-промислового комплексу, стратегічної промисловості, - теж є логічним, що цю кандидатуру презентував Президент, а не просто Прем'єр-міністр... Голова Верховної Ради нас зорієнтував, що, можливо, це (розгляд цих кандидатур у сесійній залі - ред.) буде в середу, на позачерговому засіданні", - зазначив Корнієнко.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 3 липня звільнила Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету України.

Водночас, заступник голови фракції “Слуги народу” Євгенія Кравчук поінформувала, що упродовж 13-17 липня Верховна Рада розгляне призначення віцепрем'єр-міністра — міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Кандидатом на цю посаду є колишній голова Державного космічного агентства Олег Уруський.

Відповідний проект постанови №3827 було зареєстровано в парламенті 10 липня, однак за три дні після оприлюднення на сайті ВР уряд відкликав цей документ.

При цьому Кравчук у коментарі Укрінформу пояснила, що уряд зможе повторно внести до Верховної Ради проєкт постанови щодо призначення Уруського в разі позитивного рішення фракції.