Подання на призначення Уруського віцепрем'єром можуть знову внести в Раду – депутат

Кабінет міністрів зможе знову внести до Верховної Ради проєкт постанови щодо призначення Олега Уруського на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості в разі позитивного рішення фракції партії “Слуга народу” з цього питання.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук, коментуючи причини відкликання відповідного проєкту.

“Вийшла деяка процедурна накладка: все ж таки спочатку має бути рішення фракції, а потім внесення постанови. Думаю, якщо буде позитивна реакція фракції щодо цього кандидата, то цю постанову перевнесуть, а далі її розгляне профільний комітет і її винесуть у залу”, - пояснила депутат.

За її словами, зустріч із Уруським фракція планує провести на своєму засіданні ввечері у понеділок, 13 липня.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Кравчук інформувала, що Верховна Рада на засіданні упродовж 13-17 липня розгляне призначення віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Кандидатом на цю посаду, за її словами, є колишній голова Державного космічного агентства Олег Уруський.

Відповідний проєкт постанови №3827 було зареєстровано в парламенті 10 липня, однак через три дні після оприлюднення на сайті ВР уряд відкликав цей документ.