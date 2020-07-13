Раді пропонують "перезавантажити" Укроборонпром

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності", який дозволить створити нормативно-правову базу для реорганізації державних підприємств-учасників “Укроборонпрому” у товариства, 100% акцій яких належить державі.

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

«Народні депутати від партії "Слуга народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності". Відповідний документ за номером 3822 був опублікований на сайті Ради 9 липня 2020 року», - йдеться в повідомленні.

Ініціаторами законопроєкту стали члени Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Документ визначає нормативно-правову рамку для реорганізації державних підприємств-учасників “Укроборонпрому” у товариства, 100% акцій яких належить державі.

За словами заступника гендиректора Концерну з питань взаємодії з органами державної влади Мустафи Найєма, законопроєкт дає законодавчий старт для реалізації комплексної стратегії з трансформації ДК "Укроборонпром", презентовану навесні.

Перезавантаження Укроборонпрому передбачає корпоратизацію державних підприємств – перетворення їх на державні акціонерні товариства, що дасть змогу створювати спільні підприємства з іноземними партнерами та залучати прямі інвестиції в галузь. Проєкт передбачає також спеціальні процедури та механізми оздоровлення держпідприємств і створення необхідної матеріально-технічної бази для подальшої зміни їх юридичної форми власності та запровадження корпоративного управління.

Як наголошують в Укроборонпромі, проєкт спрощує процедуру передачі між держпідприємствами та господарськими товариствами майна, продукції, контрактів та фінансових зобов’язань. З метою одержання додаткових коштів підприємства отримують можливість самостійно розпоряджатися нерухомим майном, яке не забезпечує основні види діяльності або не використовується понад 3 роки у виробництві і подальше використання якого не планується. При цьому, усі кошти від реалізації надлишкового та непрофільного майна державних підприємств концерну будуть направлені виключно на потреби цих підприємств.

Пропоновані норми також нададуть можливість передачі контрактів Державного оборонного замовлення, програм підвищення обороноздатності і безпеки держави, інших договорів, а також обслуговування пов’язаних з цим кредитів, гарантій та отримання інших фінансових послуг між самими підприємствам та між новоствореними господарськими товариствам. Таким чином, наслідки від юридичного перетворення в акціонерні товариства будуть мінімізовані, а фінансові, контрактні та соціальні зобов’язання держпідприємств – збережені.

Законопроєкт передбачає запровадження нової системи корпоративного управління на підприємствах після їх корпоратизації – за міжнародними стандартами. На цих товариствах з’являться наглядові ради та інститути незалежних генеральних директорів, функції управління ризиками, сучасні моделі планування промислового виробництва та контролю якості.

У пресслужбі концерну нагадали, що стратегія трансформації Укроборонпрому передбачає корпоратизацію державних та казенних підприємств-учасників концерну у відповідності до нової законодавчої бази і поступове запровадження міжнародних стандартів корпоративного управління державними компаніями. Після цього відбудеться консолідація підприємств концерну у галузеві державні холдингові компанії. Наразі планується створення щонайменше 6 державних холдингових компаній: авіаційної, авіаремонтної, ракетобудівної, бронетанкової груп компаній (холдингів або корпорацій), а також радарних та морських систем.