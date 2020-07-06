Частина підприємств Укроборонпрому не мають жодного стосунку до ОПК - Данілов

Підприємства ОПК варто умовно поділити на три великі групи та до кожної з них мати окрему стратегію, а реформування Укроборонпрому має прибрати його монополізм в питанні формування цін на озброєння та військову техніку.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю Українській правді.

«Є підприємства (в складі Укроборонпрому – ред.), які взагалі не мають відношення до оборонно-промислового комплексу. Їх туди записали свого часу для того, щоб мати можливість ставити керівництво і заробляти. Ці підприємства треба терміново віддавати, і це якраз наша концепція, в Фонд держмайна. І хай він їх продає на аукціоні, що хоче з ними робить. Є частина підприємств, які мають залишатися на 100 відсотків в держави. Таких небагато, це стратегічні підприємства, без яких ми не можемо існувати. Є велика кількість підприємств, де ми маємо залучити іноземних партнерів з інвестиціями і технологіями, щоб ми могли спільно виробляти сучасну продукцію», - повідомив Данілов.

Він зазначив, що раз на 3-4 роки в світі з'являються нові технології в ОПК, флагманами в яких є США, Японія, Німеччина та ін., однак Україна не може скористатись ними, оскільки не перебуває у співпраці з провідними компаніями. «І моє бачення дуже просте: максимальне залучення країн НАТО для спільного виробництва сучасної продукції. Я розумію, що це процес дуже складний, більше того, я усвідомлюю, що наш сусід робитиме все можливе, щоб такого партнерства не було», - вважає Данілов.

Він також наголосив, що "Укроборонпром" – це тільки частина оборонно-промислового комплексу, який є в Україні, і тому він не може бути монополістом в питаннях, пов’язаних з виробництвом озброєння та військової техніки.

Данілов також вважає, що в країні повинен бути віцепрем'єр-міністр з питань ОПК, тому що це «вкрай важлива для нашої країни галузь. Це може бути одна з небагатьох галузей, яка ще знаходиться в здоровому стані», - наголосив Данілов.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 3 червня заявив, що в уряді планується створити посаду віцепрем'єр-міністра з оборонно-промислового комплексу, наразі підбирається кандидатура.

Секретар РНБО Олексій Данілов 28 травня анонсував створення міністерства з питань військово-промислової політики в рамках реформи оборонно-промислового комплексу України.